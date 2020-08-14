Dolar/TL, 7,36 seviyesinden işlem görüyor
|14 Ağustos 2020 10:40
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Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,3391'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 7,3640'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 8,6890'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 9,6190'dan satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 93,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi 1,1810 seviyesinde yatay seyrediyor.
Analistler, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini bildiren analistler, açıklanan verilere göre Türkiye'de sanayi üretiminin yükseliş eğilimine geçtiğini kaydetti.
Arındırılmamış verilere göre sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artış kaydetti.
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