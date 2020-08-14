Apartman sakininin açık bırakılan kapı nedeniyle beddualı uyarısı
|14 Ağustos 2020 10:43
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Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'ndeki bir binaya belirli aralıklarla giren hırsızlar, hem içerideki bisiklet ve depoya konulan malzemeleri, hem de apartmanlara girerek çeşitli eşyaları çaldı. Bina sakinlerinden Memduh Can Eyi (39) ise giriş kapısının açık bırakılması nedeniyle hırsızların binaya girdiğini düşünerek, komşularına defalarca uyarıda bulundu. Uyarılarına rağmen kapının hala açık bırakıldığını gören Eyi, yazdığı 'Açık bırakın kapıyı, hırsız evinize girsin. Amin', 'Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah. Amin' yazılarını kapıya asarak, tepkisini dile getirdi.
"Hırsızlardan da, komşuları uyarmaktan da bunaldım"
Binada son 8 ay içerisinde 6 kez hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen Memduh Can Eyi, "Bu hırsızlık olayları 2'şer ay aralıklarla oldu. Binamızı takip ettiklerini düşünüyorum. Çünkü binada yaşayan vatandaşlarımız daire anahtarlarını kullanmasını bilmiyor. Dairenin kapısını açık bırakıyorlar. Hırsızlar da bunun farkında. Son 2 aydır hırsızlar giriyor, soygunlar gerçekleşiyor. Apartmandaki eşyalarımız gitti, bisikletlerimiz gitti. Hırsızlardan bunaldım, apartmandaki komşulara söylemekten dilimde tüy bitti, onlardan da bunaldım. Son çare olarak bu yazıları yazdım" ifadelerini kullandı.
"İmalı yazılar astı"
Kapıya, 'Açık bırakın kapıyı, hırsız evinize girsin. Amin', 'Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah' yazılı imalı kağıtlar astığını vurgulayan Eyi, yazı yazasına rağmen binada oturanların hala kapıyı açık bıraktıklarını kaydetti. Eyi, "Yüksek ihtimalle yine girecekler. Çünkü kapıyı hala açık bırakıyorlar. Artık maldan, mülkten geçtik. Canımızdan olmaktan korkuyoruz. Hırsızların sağ solu belli olmaz. Biz çalışan insanlarız, evimize geç geliyoruz. Eşlerimiz, çocuklarımız apartmanda kalıyor. Korkuyoruz. Biz apartmanda oturan vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını istiyoruz. Kapıyı kapatırlarsa, kilitlerlerse sorun çözülür. Emniyet de geliyor ama en büyük sorumsuzluğu bizim apartmanımızda oturanlar insanlarda buluyorum" dedi.
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