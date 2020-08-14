Bakan Koca: Onlara daha güvenli şartlar sunalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden velilere çağrıda bulundu
|14 Ağustos 2020 10:48
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Bakan Koca: Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakarlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak.
Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakarlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak.. pic.twitter.com/ohKkmDHyvaDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020
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