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FETÖ'den dolayı işten çıkartmada, mahkemenin esasa girmemesine hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, FETÖ'den dolayı işten çıkartılan bir işçinin açtığı işe iade davasında, mahkemenin işin esasına girmemesinden dolayı adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
 14 Ağustos 2020 10:50
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FETÖ'den dolayı işten çıkartmada, mahkemenin esasa girmemesine hak ihlali kararı

Adnan Menderes Üniversitesinde bir alt işverene bağlı olarak çalışan bir işçi, Üniversitenin kişinin FETÖ'yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle şirketi uyarması sonrasında şirket tarafından işten çıkarılmıştır.

İşten çıkartılan işçinin açtığı davalar ise işin esasına girmeksizin reddedilmiştir.

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, mahkemenin işin esasına girmemesinden dolayı adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Karar için tıklayınız.
Memurlar.Net
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