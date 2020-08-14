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Trafik canavarı Güler ailesinin 10 yaşındaki oğullarını hayattan koparttı

Bursa'da evlerinin önünde oynarken yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Enes Güler'in acılı ailesi yaşananlara isyan etti. Oğulları hastanede 2 gün yaşam mücadelesi verirken kazaya neden olan aileden kimsenin arayıp sormadığını ifade eden baba Yusuf Güler, oğlunu toprağa verdikten sonra uzlaşma telefonları geldiğini, sürücünün adalete hesap vermesini istediğini söyledi.
 14 Ağustos 2020 11:03
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Trafik canavarı Güler ailesinin 10 yaşındaki oğullarını hayattan koparttı

İznik İlçesi'nde dedesinin göl kenarındaki evinde kalan 10 yaşındaki Mümin Enes Güler, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde evinin önünde oynuyordu. Saat 22.00 sıralarında Sakarya'da oturan ve İznik'teki bir akrabalarının düğününe katılan Kerim A. kullandığı otomobille eve dönmek için yola çıktı. Ailesiyle birlikte Sakarya'ya dönen Mustafalı mevkiine geldiğinde ışıklandırmanın zayıf olduğu yolda evinin önünde oynayan Enes'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan minik Enes ağır yaralandı. Duran kalbi hastanede yeniden çalıştırılan Enes, 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Kazadan sonra serbest bırakılan sürücü ise çocuğun ölmesi üzerine tutuklanarak cezaevine kondu.

"Enes öldü, aramaya başladılar"

Yaşadıkları acının tarifi olmadığını belirten baba Yusuf Güler, şehir içinde apartmanda oturdukları için çocuklarını rahat oynamaları için yaz aylarında göl kıyısında oturan dedelerine götürdüğünü söyledi. Yusuf Güler, "Enes ve kardeşi Eymen dedesinde kalıyordu. Kazayı duyar duymaz İznik'e gittim. Oğlumu ancak hastanede görebildim. Durumu çok kötüydü vücudunda ağır yaralar vardı. Başka hastaneye sevk ettiler doktorlar ellerinden geleni yaptılar ama oğlumu kurtaramadılar. Kadere inanıyorum bunun kaza olduğunu biliyorum. Ama çarpan kişi yerde hareketsiz yatan oğluma bakmamış bile arabasının başında beklemiş, yarım saat ambulans gelmesini beklemişler. Enes 2 gün hastanede yattı. Ne arayan oldu ne gelen. Yavrumu toprağa verdim şimdi Enes'in ölümüne neden olun kişinin akrabaları arıyor, şikayetçi olma uzlaşalım diyorlar. Hiç mi vicdanları sızlamıyor. Evlat acısının ne olduğu bana öğreten kişinin adalet önünde hak ettiği cezayı almasını istiyorum" dedi.

Sürücünün ifadesinde 40 kilometre ile gittiğini söylediğini belirten Yusuf Güney, yerde 12 metre fren izi var. Oğlum havaya uçup yerde onlarca kez takla atmış, ciğerleri patlamış. Gerçekten söylediği hızda gitse bu olur muydu? diye sordu.

Oğlu hastanede yatarken, savcılığa gidip suç duyurusunda bulanmak istediğini anlatan acılı anne Yasemin Güler, ise şunları söyledi. "Enes hastaneye kaldırırken, hiçbir yaşam belirtisi yokmuş. Hastanede kalbini çalıştırmışlar. Daha donanımlı olan Tıp Fakültesi'ne sevk ettiler. Burada tedavi olurken sürücünün jandarmada ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığını öğrenince İznik'e giderek savcılığı suç duyurusunda bulundu. Ben çocuğumu kaybetmişim. Hızla geçen bir araç evimin önündeki oğlumu öldürdü. Ben bu kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum"

Enes'in kardeşi yemeden içmeden kesildi

Güler ailesinin 4 çocuğundan biri olan Enes'in 2 yaş küçük kardeşi 8 yaşındaki Eymen Güler, ağabeyinin ölümünü kabullenemiyor. Hiç ayrılmadığı abisini yerde yatarken gören ve şoka giren minik Eymen, olaydan sonra kendine gelemiyor. Odasına çekilen ve yemek yemek istemeyen Eymen'e psikolojik destek verilecek.
İhlas Haber Ajansı
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