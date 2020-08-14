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Mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağı kırıldı

İzmir'in Balçova ilçesinde Ceyda Arslan'ın sağ bacağı, mazgal kapağının kırık bölümünden içeri girdi. Yapılan çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarılan Arslan'ın sağ bacağının kırıldığı tespit edildi.
 14 Ağustos 2020 11:17
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Mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağı kırıldı

Balçova ilçesinde 7 Ağustos'ta meydana gelen olayda, aracından indikten sonra yürümek için adım atan Ceyda Arslan'ın sağ bacağı, mazgal kapağının kırık bölümünden içeri girdi.

Yapılan çalışmayla Ceyda Arslan'ın bacağı, sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Hastaneye kaldırılan Arslan'ın bacağının kırıldığı belirlendi. Bacağı alçıya alınan Arslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

'BELEDİYENİN SORUMLULUĞUNDA'

Avukat Anıl Ersoy, konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğuna dikkat çekerek, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesi uyarınca belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamında su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapıyı, kent ve vatandaş için çevre ve çevre sağlığını koruyucu şekilde tümüyle yerine getirmeli. Bu hükme aykırılık olması halinde belediye aleyhine hem yetkililer adına idari yaptırım, hem de vatandaş için gördüğü zararın tazmin edilmesi doğar" dedi.
DHA
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