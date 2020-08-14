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Husumetli olduğu komşusunu silahla vurdu

Erzurum'da kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs aralarında husumet bulunan komşusunu tabancayla ayağından yaraladı. Saldırı anı, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.
 14 Ağustos 2020 12:00
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Olay, dün akşam 22.00 saatlerinde İstanbulkapı Mahallesi'nde bulunan Şehristan sitesinde gerçekleşti. İddiaya göre, aynı mahallede oturan 2 şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 1 ay önce kavga etti. Devreye komşularının girmesiyle olay büyümeden önlendi. Daha sonra şahısların arasındaki husumetin büyümesi sonucu kimliği henüz belirlenemeyen şahıs komşusunu binadan çıkarken ayağından vurdu. Yaralanan şahıs kanlar içinde olduğu yere yıkıldı. Saldırgan ise sitenin bulunduğu alandan koşarak kaçtı.

Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla yaralı, Erzurum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için ise polis çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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