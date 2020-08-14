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Samsun'da 106 bin 897 TL korona cezası

Samsun'da polis sorumluluk alanında yapılan korona virüs denetimlerinde 106 bin 897 TL para cezası uygulandı.
 14 Ağustos 2020 11:24
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Samsun'da 106 bin 897 TL korona cezası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla korona virüs salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan kararların uygulamalarını kontrol etmek üzere tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da korona virüs tedbirleri denetimleri aralıksız devam ediyor. "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile pazarlar başta olmak üzere iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş merkezleri, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarının denetlenmesi kapsamında kontrol ediliyor.

106 bin 897 TL ceza

11-12 Ağustos 2020 tarihlerinde, 1-İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde 183 berber/kuaför/güzellik merkezi, 7 AVM, 422 AVM içi işletme, 11 pazar yeri/sosyete pazarları, 262 kahvehane/kıraathane, 7 hamam/kaplıca/yüzme havuzları vb., 494 lokanta/restoran/kafe vb., 14 spor merkezleri/tesisleri, 32 sahil bantları/piknik ve mesire yeri, 18 konaklama tesisi, 76 çay bahçesi, 16 dernek lokali, 20 nikah ve düğün yeri, 45 internet kafe ve oyun salonu, 3 sinema/tiyatro ve kültürel aktivite yeri, 78 cami ve açık alanı, 14 ganyan bayii, 1 lunapark ve tematik park, 236 ticari taksi, 46 taksi durağı, 852 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı denetlenmiş, 9 araç ve firmaya toplam 7 bin 984 TL ceza yazıldı, maske takma kuralına ve sosyal mesafe kuralına uymayan şahıslara da toplam 98 bin 913 TL cezai işlem uygulandı.

Jandarma denetimleri

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan denetimlerde ise 46 berber, 51 ticari taksi, 2 taksi durağı, 4 pazar yeri, 311 toplu taşıma aracı, 112 kahvehane-kıraathane, 1 hamam, 67 lokanta-restoran, 25 sahil bandı-park/piknik alanı, 13 konaklama tesisi, 7 çay tesisi, 3 dernek lokal, 12 nikah ve düğün, 6 internet salonu, 6 lunapark-tematik park, 281 cami denetlendi. Yapılan denetimler esnasında vatandaşlardan, kendilerini ve sevdiklerini korona virüse karşı koruyabilmeleri için mesafe, maske ve temizlik konularına daha fazla hassasiyet göstermeleri ve tedbiri elden bırakmayarak virüsün yayılmasına fırsat vermemeleri istendi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Halkımızın sağlığı için denetimlerimiz bundan sonra da aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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