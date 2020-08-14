ÖSYM, DGS sınavında da, görevli ücretlerini eksik yatırdı
ÖSYM Başkanlığı, AYT/TYT sınavında olduğu gibi DGS sınavında görevli ücretlerini eksik yatırdı
|14 Ağustos 2020 11:37
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ÖSYM'nin daha önce aldığı kurul kararına göre, sınav görevlilerine ödenmesi gereken ücretler memurlar.net'te 10 Temmuz 2020 tarihinde haberleştirilmişti. Tıklayınız.
Buradaki verilere göre salon başkanına 234 TL görevli ücreti verilmesi gerekirken, sınav ücreti olarak 218 TL yatmıştır.
ÖSYM daha önce AYT/TYT sınavında görev alan sınav görevlilerine de eksik ücret yatırmıştı.
Ancak Başkanlık, ücretleri düşürdüğüne dair herhangi bir açıklama yapmamıştır.
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