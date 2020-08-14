ÖSYM, DGS sınavında da, görevli ücretlerini eksik yatırdı

ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞI 1 EKİM'DEN SONRA OLACAK YÖK, Üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir açıklaması yaptı.