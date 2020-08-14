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Korona virüsle mücadelede güzel haber

Korona virüs ile tüm dünya çapında mücadele devam ederken Türk Ar-Ge firması tarafından üretilen taş suyunun 2 üniversite ile yapılan ortak çalışmasında Covid-19 virüsüne karşı etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Hücre üzerinde yapılan bilimsel çalışmalarda başarı elde edilirken, hayvan fazına geçilmesi bekleniyor. Hayvanlar üzerindeki testler için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a çağrıda bulunan Ar-ge Firması Sahibi Faruk Durukan, "Dünyada ilk defa yapılmakta olan çalışmaya destek istiyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.
 14 Ağustos 2020 11:42
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Korona virüsle mücadelede güzel haber

İki üniversite ile ortak yapılan çalışmalarda Balıkesir'in Edremit ilçesinde üretilen taş suyunun Covid-19 virüsüne karşı etkili olduğu iddia edildi.

Çalışma hakkında bilgi veren Ar-Ge Firması Sahibi Faruk Durukan "Biz Ar-Ge firmasıyız. 2014 yılında taşları suya çevirmiştik. Biz o dönem kanserle mücadele için çalışma başlatmıştık. Hatta sekiz-on tane de uluslararası yayın oldu, taşları suya çevirdiğimiz zaman kanser aktiviteleriyle ilgili. Biz aslında etken maddeler üretiyoruz" dedi.

İki üniversitenin bilimsel çalışmaları için, dört tane etken madde verdiklerini ifade eden Faruk Durukan "Oleuropein dediğimiz etken madde de onlardan birisi ve dünyada bilindik bir etken madde. Fakat taş suyu dünyada bilindik bir etken madde değil, dünyada sadece biz yapabiliyoruz ve bu iki üniversite tarafından yaptığımız çalışmada taş suyunun diğer 12 etken maddeye göre Covid-19'a daha da yüksek etki ettiğini hücre çalışmalarımızda görmüş olduk. Etkinliği çok yüksek. Hücre çalışmaları bitti ve şu an hayvan fazına geçiliyor. Bu da dünyayı yeni bir etken maddeyle tanıştırmış oluyor. Dünyada ilk defa yapılmakta olan bir çalışma" dedi.

Taş suyunun sadece kendileri tarafından üretildiğini ifade eden Durukan "Zaten taş suyunu bizden başka yapabilen yok. 2014 yılında taş suyunu biz ürettiğimiz zaman ODTÜ Yılın Bilim Adamı ödülünü kazanmıştık. Bugün laboratuar ortamında yapılan deneysel çalışmalarda ne kadar doğru bir iş yaptığımızı da anlamış olduk. Çalışma 2 üniversitenin öğretim görevlilerinin tıp fakültesi bsl3 laboratuvarında yapıldı. İzole edilmiş covid 19 virüsü ile akciğer hücreleri enfekte edildi. 13 etken madde denendi. Bunların içinde virüse karşı en etkili olan taş suyu bileşiği ilk bulgularda ortaya çıktı. Şu an hayvan deneyleri için absl3 güvenlik seviyesi olan bir laboratuvar aranıyor. İkinci basamak çalışmalara başlanacak. Bizim çağrımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a. Biz kendilerine her türlü belge ve bilgiyi teslim etmeye hazırız. Sadece manevi destek bekliyoruz. Bu gelişmelerin Türk Milleti'ne ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Edremit'te faaliyet gösteren AR-GE firması sahibi Faruk Durukan tarafından 20 yıl önce başlayan ve 5 yıl süren çalışmalarla taştan su çıkarılması sağlanırken, farklı alanlarda etkileri test edilen taş suyu Balıkesir Üniversitesi tarafından kuvvetli bir 'antioksidan' olarak tescillendi. Taş suyunun kanser hastalığı üzerinde etkileri de araştırılmaya başlandı.

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayhancı, daha önceki açıklamalarında taş suyunun akciğer ve prostat kanseri hücrelerini önleyici etkisi olduğunu tespit ettiklerini belirterek, gerekli kaynaklar sağlandığı takdirde 1-2 yıllık bir çalışmayla ürünün halka arz edilebileceğini söylemişti.
İhlas Haber Ajansı
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