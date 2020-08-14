1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zorla fuhuş yaptıranlara 'koli' operasyonu: 80 gözaltı

Mersin'de 'koli' kod adıyla 22 adrese düzenlenen şafak operasyonunda fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin ettiği iddia edilen 80 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 62'si ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 2'si kadın 18 kişi adliyeye sevk edildi. Kadınlara silah zoruyla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen şüphelilerin, müşterilerle konuşma sırasında fuhuşa zorlanan kadınlar için 'koli' kodunu kullandıkları ortaya çıktı
 14 Ağustos 2020 11:44
Yazdır
Zorla fuhuş yaptıranlara 'koli' operasyonu: 80 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Özellikle merkez Yenişehir ilçesine bağlı Üniversite Caddesi üzerinde ve farklı bölgelerde bulunan günübirlik konaklama yerlerinde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, 3 aylık teknik takip ve incelemenin ardından operasyon için düğmeye bastı. 119 polisin katılımıyla 22 adrese eş zamanlı düzenlenen 'koli' kod adlı operasyonda, 80 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 18 cep telefonu, 3 laptop, 2 kurusıkı tabanca ile 50 fişek, 2 ajanda ve 5 bin 915 lira para ele geçirildi.

Kadınlara 'koli' kod adını vermişler

Yapılan incelemede, şüphelilerden ele geçirilen ajandalarda mağdur kadınların günlük ne kadar para kazandığına dair bilgiler tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin telefonda müşterilerle görüşürken kadınları, 'koli' diye adlandırdıkları da belirlendi.

Gözaltına alınan 80 kişiden 62'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2'si kadın 18 kişi ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trafik canavarı Güler ailesinin 10 yaşındaki oğullarını hayattan koparttı
14 Ağustos 2020 11:03		 Tatilcilere 'kopya site' şoku yaşattılar: Villa vurgununun boyutu 100 milyon lira!
14 Ağustos 2020 09:29
Şırnak'ta HDP'li yöneticiler hakkında taciz soruşturması
10 Ağustos 2020 22:00		 İBB eski Genel Sekreterinin iftirası yargıdan döndü
09 Ağustos 2020 07:09
Darp edilen model ve erkek arkadaşı ifade verdi
06 Ağustos 2020 14:15		 Ceren Özdemir cinayetinde kamu görevlilerine takipsizlik kararı
05 Ağustos 2020 16:47
Pınar Gültekin'in katili 'tehdit' iddiasını kanıtlayamadı
04 Ağustos 2020 22:23		 Eşine şiddet uygulayan HDP'li vekile fezleke
04 Ağustos 2020 18:02
Rabia Naz Vatan soruşturmasında verilen takipsizlik kararına itiraz
29 Temmuz 2020 13:43		 Başörtülü genç kızlara saldırı davasında yeni gelişme
28 Temmuz 2020 21:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:01 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:59 - İkinci el online oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı12:50 - İstanbul merkezli 3 ilde PKK'ya yönelik operasyon: 12 gözaltı12:40 - Diyarbakır'da bir mezra karantina altına alnıdı12:37 - 'Şu an memnuniyetle söylüyorum ki yangın tamamen kontrol altında'12:34 - Bakan Selçuk açıkladı: Rehber öğretmenlerinin nöbet görevi kaldırıldı
12:31 - FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 12 tutuklama12:30 - Gün ortası döviz fiyatları12:29 - 'Bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk'12:23 - YKS tercih işlemleri bu gece yarısı sona erecek12:18 - Trafikte kadına saldıran kişi adliyeye sevk edildi12:17 - Bakan Pakdemirli'den Çeşme'de çıkan yangın ile ilgili açıklama
12:15 - 'Münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır12:10 - İyi Parti: Oyumuz MHP'den yüksek, bizi davet edemez12:00 - Husumetli olduğu komşusunu silahla vurdu11:53 - Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor11:47 - Av sezonu açılıyor
11:44 - Zorla fuhuş yaptıranlara 'koli' operasyonu: 80 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
21 Eylül'de seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak
16 üniversiteye Rektör atandı
Kriteri taşıyan tek kişi Dekanın kızı çıktı
Okulların açılması Kasım'a kadar zor
Trafikte kadına saldıran kişi adliyeye sevk edildi
Erdoğan 'İstanbul Sözleşmesinin' iptalinin sinyalini verdi
Erdoğan 'İlk cevabı aldılar' demişti... İşte perde arkası
Karaciğer Nakli YL programı için, ilahiyat ve İİBF şartının, mantıklı bir açıklaması olabilir
İkinci el online otoda temmuzda en çok satılanlar belli oldu
Bakan Koca'dan okullar için velilere uyarı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
migren botoksu 1
trafikte tartıştığı kadına küfredip saldıran maganda 2
a haber'in muharrem ince'nin konuşmasını yayınlaması 2
aylin nazlıaka 1
okulların 21 eylül 2020'de açılma ihtimali 1
sürekli vatandaştan tasarruf yapması istenmesi 1
heidi 1
erkek doğmadı çöpe attık 2
boğulmaların artması 2
dolarla mı maaş alıyorsunuz,dolar borcunuz mu var 4
SON İLANLAR
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 7 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam