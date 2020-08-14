Av sezonu açılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde toplanan Merkez Av Komisyonu (MAK), avcıların bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uymak zorunda olduklarını belirterek sezonun; bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacağını belirtti. Ayrıca MAK tarafından alınan kararlara göre sadece çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde avlanılabilecek.

Öte yandan yaban domuzu avının diğer günlere ek olarak salı günleri de yapılabileceği açıklandı. Avcıların avlanma hakkı alabilmeleri için belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırarak avcılık belgesi almaları gerekiyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi (AVBİS), Avcı Avlakta mobil uygulamasından ya da çağrı merkezine telefonla erişip gerekli izni aldıktan sonra avlanabilecekler.