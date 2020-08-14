Bakan Pakdemirli'den Çeşme'de çıkan yangın ile ilgili açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çeşme'de çıkan yangın ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
|14 Ağustos 2020 12:17
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