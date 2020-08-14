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'Münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır

Adalet Bakanı Gül: Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır.
 14 Ağustos 2020 12:15
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'Münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır

Adalet Bakanı Gül: "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır."

Adalet Bakanı Gül: "Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur."

Adalet Bakanı Gül: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur."

Anadolu Ajansı
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