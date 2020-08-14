FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 12 tutuklama
|14 Ağustos 2020 12:31
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İstanbul merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 37 muvazzaf askerden 12'si tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11 Ağustos'ta İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest kaldı.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 12'si tutuklanırken 20'si adli kontrol şartıyla 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- Operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine 40 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 11 Ağustos'ta İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 37'si gözaltına alınmıştı.
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