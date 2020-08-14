İstanbul merkezli 3 ilde PKK'ya yönelik operasyon: 12 gözaltı
|14 Ağustos 2020 12:50
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Terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan, yurt içi ile yurt dışında yürütülen operasyonlara misilleme yapmak ve müzahir kitleyi sokağa çekmek için sansasyonel eylem arayışında olan, örgütün tepe yönetimiyle irtibatlı olarak orman yakma, araç ve iş yeri kundaklama gibi olayları gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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