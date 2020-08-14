1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkinci el online oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay 2019'un aynı dönemine göre yüzde 66, bir önceki aya göre de yüzde 31 artış gösterdi - Pazar, 7 aylık dönemde 1 milyon 178 bin 81'e ulaştı - Online pazarda Aralık 2019'da 50 bin lira olan bir otomobilin fiyatı, bu yılın temmuz ayında 66 bin 100 liraya yükseldi- Satılan araçların yüzde 24'ünü 11 yaş ve üstü araçlar oluşturdu
 14 Ağustos 2020 12:59
Yazdır
İkinci el online oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı

- İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, temmuz sonu itibarıyla satışlar 1 milyonu aşarken, fiyatlar da temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,5 ve geçen yılın aralık ayına göre de yüzde 32,2 arttı.

AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, temmuz ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 238 bin 614 adet satış gerçekleşti.

- İlk 7 ayda satışlar 1 milyonu aştı

Satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66, geçen aya göre ise 31'lik bir artış gözlendi.

Bu yılın ilk yedi aylık döneminde (Ocak-Temmuz 2020) ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 1 milyon 178 bin 81 adet araç satıldı. Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine yüzde 20 yükseldi.

Geçen sene aynı dönemde 981 bin 881 adet satış gerçekleşmişti.

Temmuz ayında toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 84, hafif ticari araçların payı da yüzde 16 olarak belirlendi.

- İlana çıkan araçların yüzde 65'i satıldı

Temmuzda ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 43 artış ile 364 bin 724 adet olarak gerçekleşti.

İlana çıkan araçların (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 65'i satıldı.

Segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 87 bin 810 adetlik satış ve yüzde 43,7 pay ile Csegmenti oldu.

- Satışların yüzde 52'sini 5-10 yaş araçlar oluşturdu

Bu dönemde ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 24'ünü 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 52'sini 5-10 yaşındaki araçlar ve 24'ünü de 11 ve üstü yaşındaki araçlar oluşturdu.

- 50 bin liralık bir otomobil 66 bin lira oldu

Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de devam etti.

İkinci el online pazarda temmuz ayında araç fiyatlarında hazirana göre yüzde 7,5, 2019'un aralık ayına kıyasla da ortalama yüzde 32,2 artış kaydedildi.

Böylece Aralık 2019'da 50 bin lira olan bir otomobilin fiyatı, bu yılın temmuz ayında 66 bin 100 liraya yükseldi.

Ayrıca sene başından itibaren en çok fiyat artışı yüzde 35,4 artış ile B segmentinde gerçekleşti.

- Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

İkinci elde bir araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İkinci el online otoda temmuzda en çok satılanlar belli oldu
14 Ağustos 2020 11:19		 'İkinci el araç fiyatlarında yükseliş devam edecek'
13 Ağustos 2020 22:36
İkinci el online oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı
13 Ağustos 2020 11:19		 TOGG'dan yerli aracın fiyatıyla ilgili açıklama
12 Ağustos 2020 21:27
İkinci el otoda 'ikinci dalgası' uyarısı: Fiyatlar daha da artar
12 Ağustos 2020 13:12		 İkinci el araç fiyatları 5 günde bir artıyor
12 Ağustos 2020 10:18
28 yaşında, ne ceza yedi ne de kaza yaptı
10 Ağustos 2020 14:21		 Otomotivde fren endişesi
10 Ağustos 2020 08:04
Elektrikli otomobil satışları ikiye katlandı
09 Ağustos 2020 11:12		 Dizel sırası beklemek isteyemeyenler benzinli araca yöneldi
08 Ağustos 2020 23:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - Akar ve TSK komuta kademesi Donanma Komutanlığında13:06 - Oruç Reis'i engellemeye çalışan Yunan gemisindeki hasar görüntülendi13:01 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:59 - İkinci el online oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı12:50 - İstanbul merkezli 3 ilde PKK'ya yönelik operasyon: 12 gözaltı12:40 - Diyarbakır'da bir mezra karantina altına alnıdı
12:37 - 'Şu an memnuniyetle söylüyorum ki yangın tamamen kontrol altında'12:34 - Bakan Selçuk açıkladı: Rehber öğretmenlerinin nöbet görevi kaldırıldı12:31 - FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 12 tutuklama12:30 - Gün ortası döviz fiyatları12:29 - 'Bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk'12:23 - YKS tercih işlemleri bu gece yarısı sona erecek
12:18 - Trafikte kadına saldıran kişi adliyeye sevk edildi12:17 - Bakan Pakdemirli'den Çeşme'de çıkan yangın ile ilgili açıklama12:15 - 'Münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır12:10 - İyi Parti: Oyumuz MHP'den yüksek, bizi davet edemez12:00 - Husumetli olduğu komşusunu silahla vurdu
11:53 - Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
21 Eylül'de seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak
16 üniversiteye Rektör atandı
Kriteri taşıyan tek kişi Dekanın kızı çıktı
Okulların açılması Kasım'a kadar zor
Trafikte kadına saldıran kişi adliyeye sevk edildi
Erdoğan 'İstanbul Sözleşmesinin' iptalinin sinyalini verdi
Erdoğan 'İlk cevabı aldılar' demişti... İşte perde arkası
Karaciğer Nakli YL programı için, ilahiyat ve İİBF şartının, mantıklı bir açıklaması olabilir
İkinci el online otoda temmuzda en çok satılanlar belli oldu
Bakan Koca'dan okullar için velilere uyarı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ebru polat 1
canlı yayında dizlerini kırmak 1
fransa'nın doğu akdeniz'deki gerilime ortak olması 2
corona virüs vaka sayısı 1
badem 1
hümeyra 1
sputnik v 1
sürekli vatandaştan tasarruf yapması istenmesi 1
heidi 1
a haber'in muharrem ince'nin konuşmasını yayınlaması 2
SON İLANLAR
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 7 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam