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Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi ağır yaralandı.
|14 Ağustos 2020 13:37
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Muhammet Abdullah Kızmaz (38) idaresindeki 41 HU 395 plakalı panelvan kamyonet D-100 kara yolunda Erzincan'dan Erzurum'a seyrederken devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Miraç (10), Nur Muhammet (7), Ali İhsan (11) ve Gülten Kızmaz (28) ağır yaralandı.
Tercan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gülten Kızmaz yolda hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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