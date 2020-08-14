Erdoğan: Kemal Reis gemisi gereken cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazı çıkışı soruları cevapladı. Erdoğan şunları söyledi:

Oruç Reis Sismik araştırma gemisini önlemeye çalışan Yunan gemisine Donanmamıza ait Kemal Reis gereken cevabı verdi. Eğer devam edecek olurlarsa bunun karşılığını almaya devam edecekledir. Ayın 23'üne kadar Oruç Reis aramaya devam edecek.

Dün Merkel ile görüştüm. Merkel bizden sonra Yunan lider ile görüştü. Umarız Yunan lideri ikna ederler

Mısırla yapılan anlaşma:

Mısır istihbaratı bizim ülkenin istihbaratı ile görüşüyor. Burada başka şeyler söylüyorlar. Burada yanlış anlaşılmalar var diyorlar.

İsrail ile BAE arasındaki görüşme:

Abu Dabi büyükelçisini geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Biz Filistin'in yanındayız, onları haklarını yedirmeyiz.

Dolar sorusu:

Bu hafta Ekonomik kurulu toplamak suretiyle bir değerlendirme yapacağız. Bunlar alışkın olmadığımız şeyler değil. Sağlam zemindeyiz, yola devam ediyoruz.

Okulların açılmasına dair soru:

Bu konuda Bilim Kurulunun aldığı tavsiye kararlarına uyuyoruz.