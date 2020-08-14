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Valilik karar aldı, ALES günü bazı nüfus müdürlükleri açık olacak

Ankara Valiliği: 2020-ALES/1'in yapılacağı gün, Çankaya ve Keçiören İlçe Nüfus Müdürlükleri açık olacak
 14 Ağustos 2020 13:58
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Valilik karar aldı, ALES günü bazı nüfus müdürlükleri açık olacak

Ankara Valiliği, 2020-ALES/1'in yapılacağı gün, Çankaya ve Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "16 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacak 2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2020-ALES/1) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında "Sınava Giriş Belgesi" ile bir fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Çankaya ve Keçiören İlçe Nüfus Müdürlükleri 16 Ağustos 2020 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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