Valilik karar aldı, ALES günü bazı nüfus müdürlükleri açık olacak
Ankara Valiliği: 2020-ALES/1'in yapılacağı gün, Çankaya ve Keçiören İlçe Nüfus Müdürlükleri açık olacak
|14 Ağustos 2020 13:58
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Ankara Valiliği, 2020-ALES/1'in yapılacağı gün, Çankaya ve Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "16 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacak 2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2020-ALES/1) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında "Sınava Giriş Belgesi" ile bir fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Çankaya ve Keçiören İlçe Nüfus Müdürlükleri 16 Ağustos 2020 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır" denildi.
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