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Personelde Kovid çıkınca Tapu Müdürlüğünde işlemlere ara verildi
Antalya'nın Gazipaşa İlçesi Tapu Müdürlüğünde çalışan bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonucu işlemlere ara verildi.
|14 Ağustos 2020 14:15
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