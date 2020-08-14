Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kovid-19 tedavisi tamamlanan Çubuk Belediye Başkanı taburcu edildi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs tedavisi gören Belediye Başkanı Baki Demirbaş, taburcu edildi.
|14 Ağustos 2020 14:19
|Yazdır
Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde tedavi gören ve sağlığına kavuşan Demirbaş, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarıyla vedalaşarak hastaneden ayrıldı.
Hastane çıkışında Demirbaş'ı Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit ve sporcular alkışlarla karşıladı.
AA muhabirine sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Demirbaş, maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine herkesin uymasını istedi.
Hastanedeki tedavisinin tamamlandığını belirten Başkan Demirbaş, şöyle devam etti:
"Bize bu süreçte duasını esirgemeyen ilçe halkımıza çok teşekkür ediyorum. Onların duaları ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile bugün taburcu oldum. Sağlığımız iyi, en kısa sürede de görevimizin başında olacağız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen baba ve 2 oğlu tutuklandı
14 Ağustos 2020 14:35
|Personelde Kovid çıkınca Tapu Müdürlüğünde işlemlere ara verildi
14 Ağustos 2020 14:15
|'Zavadanak çarptı' sözüyle gündem olmuştu, tutuklandı
14 Ağustos 2020 13:56
|Eline kına yakıp uyuttuğu kızı ile oğlunu yangında kaybetmenin acısını yaşıyor
14 Ağustos 2020 13:40
|Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
14 Ağustos 2020 13:37
|Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
14 Ağustos 2020 13:27
|Trafikte kadına saldıran kişi adliyeye sevk edildi
14 Ağustos 2020 12:18
|Husumetli olduğu komşusunu silahla vurdu
14 Ağustos 2020 12:00
|Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca saldırıya uğradı: Kafasında şişe kırdılar
14 Ağustos 2020 11:04
|Erzincan'da çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü
14 Ağustos 2020 10:30