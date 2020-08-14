Silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen baba ve 2 oğlu tutuklandı
|14 Ağustos 2020 14:35
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Dere Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada, Remzi Yamalı'nın öldürülmesi üzerine gözaltına alınan Serdal Ç. (28), babası Sezer Ç. (56), kardeşleri Korkmaz Ç. (26) ve Sezer Ç. (18) ile eniştesi Tunay S. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Sezer Ç. ile oğulları Serdal Ç. ile Sezer Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Korkmaz Ç. ile Tunay S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Dere Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta karşılaşan Serdal Ç. ile eski bacanağı Remzi Yamalı (25) arasında tartışma çıkmış, eski eşinin Yamalı'nın bir yakınıyla evlenmesine tepki gösteren Serdal Ç, bölgeden ayrılmıştı.
Serdal Ç, daha sonra babası Sezer Ç, kardeşleri Korkmaz Ç. ve Sezer Ç. ile eniştesi Tunay S'yi de yanına alarak Yamalı ile yeniden buluşmuştu. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdal Ç, babası Sezer Ç. ve kardeşi Sezer Ç, yanlarındaki tabanca ve pompalı tüfekle Yamalı ve yakınlarına ateş etmişti.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Yamalı ile yakınları Şükrü Ş. (29), Kemal G. (36) ve Seymen B. (18) olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılmış, Yamalı buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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