Antalya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli yakalandı
|14 Ağustos 2020 14:57
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Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla Burdur Sulh Ceza Hakimliğince 3 yıldır aranan Z.G'nin Kepez ilçesinde olduğunu belirledi.
Belirlenen adrese giden ekipler, Z.G'yi gözaltına aldı.
Zanlı Z.G, işlemlerinin yapılacağı kente götürüldü.
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