Antalya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

BAKAN SELÇUK AÇIKLADI: REHBER ÖĞRETMENLERİNİN NÖBET GÖREVİ KALDIRILDI Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bu yönetmelikle birlikte rehber öğretmen veya psikolojik danışmanlarımızın teneffüslerde ve gerektiğinde öğle aralarında öğrenci, veli ve öğretmenlerle çalışmalarına devam etmelerinden dolayı nöbet görevi kaldırıldı