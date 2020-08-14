1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı

Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
 14 Ağustos 2020 14:58
Yazdır
Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanağın, Rize geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde (Arhavi, Hopa, Kemalpaşa) gece saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olması bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KKKA aşısında sona gelindi, insanlar üzerinde denenecek
14 Ağustos 2020 16:30		 İl spor merkezlerinin açılacağı tarih belli oldu
14 Ağustos 2020 15:25
Eşi ve oğlunun doğum günü rakamlarıyla bilet aldı, piyango'dan 750 bin TL kazandı
14 Ağustos 2020 15:23		 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 347. gününde sürüyor
14 Ağustos 2020 14:24
'Şu an memnuniyetle söylüyorum ki yangın tamamen kontrol altında'
14 Ağustos 2020 12:37		 Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor
14 Ağustos 2020 11:53
Mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağı kırıldı
14 Ağustos 2020 11:17		 Van Gölü'nde dürbünle 'canavar' aradılar
14 Ağustos 2020 11:05
Tavanı çökmek üzere olan evde yaşam mücadelesi
14 Ağustos 2020 11:00		 Türkiye'de sadece iki tane var, gören hayran kalıyor
14 Ağustos 2020 10:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:30 - KKKA aşısında sona gelindi, insanlar üzerinde denenecek16:24 - MB'nin faiz kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin tahmini16:20 - Komşularını uyarmak için bu yazıyı astı16:13 - Ardahan'da askeri araç kaza yaptı, 5 asker yaralandı16:06 - 17 yaşındaki Duygu'nun sır ölümü... Sevgilisi gözaltında16:02 - Vakaların arttığı ilçede 600 kişi karantinada
15:59 - CHP Giresun il teşkilatında koronavirüs alarmı15:55 - FETÖ sanığı eski öğretim görevlisinin tutukluluğuna devam15:51 - 20 TL'ye internet paketi almak istedi, 26 bin lira dolandırıldı15:50 - 'Çivisiz cami' 700 yıldır dimdik ayakta15:47 - Virüsü yenen sağlık çalışanı başka hastalara umut oldu15:37 - Dev çatlaklar oluştu, köylüler tedirgin oldu
15:25 - İl spor merkezlerinin açılacağı tarih belli oldu15:23 - Erdoğan'dan AK Parti paylaşımı: Her şeyden önce milletimizin partisi15:23 - Eşi ve oğlunun doğum günü rakamlarıyla bilet aldı, piyango'dan 750 bin TL kazandı15:18 - Denizli Horozu uyardı: Çabuk takın maskenizi15:14 - Bayraktar AKINCI TİHA savaş uçaklarının yükünü alacak
15:12 - Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
21 Eylül'de seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak
16 üniversiteye Rektör atandı
Okulların açılması Kasım'a kadar zor
Kriteri taşıyan tek kişi Dekanın kızı çıktı
Bakan Selçuk açıkladı: Rehber öğretmenlerinin nöbet görevi kaldırıldı
Oruç Reis'i engellemeye çalışan Yunan gemisindeki hasar görüntülendi
Trafikte kadına saldıran kişinin tutuklanması talep edildi
İkinci el online otoda temmuzda en çok satılanlar belli oldu
Bakan Koca'dan okullar için velilere uyarı
'Zavadanak çarptı' sözüyle gündem olmuştu, tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memleket hareketi 4
gaziantep'te 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmesi 2
dolarla mı maaş alıyorsunuz,dolar borcunuz mu var 5
corona virüs vaka sayısı 1
omar elabdellaoui 2
fransa'nın doğu akdeniz'deki gerilime ortak olması 2
ebru polat 1
masterchef 1
Jose ernesto sosa 1
corona şüphesi 1
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam