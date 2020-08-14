Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı
Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
|14 Ağustos 2020 14:58
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanağın, Rize geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde (Arhavi, Hopa, Kemalpaşa) gece saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olması bekleniyor.
Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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