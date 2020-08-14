Denizli Horozu uyardı: Çabuk takın maskenizi
Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, şehrin simgesi olan Denizli Horozu Heykeli'nin maskeli fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımla, vatandaşları korona virüs salgınına karşı önlem almaları için uyardı.
|14 Ağustos 2020 15:18
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Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, şehrin simgesi olan Denizli Horozu Heykeli'nin maskeli fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımla, vatandaşları korona virüs salgınına karşı önlem almaları için uyardı.
Sosyal medya üzerinden sık sık paylaşım yaparak vatandaşları korona virüs salgınına karşı uyaran Denizli İl Sağlık Müdürlüğü bu sefer esprili bir uyarı mesajı yayımladı. Şehrin simgesi Denizli Horozu Heykeli'nin maskeli fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, " Denizli Horozu uyarıyor. Üüüürüüüüü. Şşşştt bene bakın bakem. Şu halimlen ben maske takıyom, size noluyoo, kızdırman beni, çabuk takın maskenizi, koruyun mesafenizi, yapın temizliğinizi. Yoksaa, bir başlarım ötmeye, uyutmam sizi" ifadeleri kullanıldı.
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