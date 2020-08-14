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Bayraktar AKINCI TİHA savaş uçaklarının yükünü alacak

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), savaş uçaklarının yükünü almaya hazırlanıyor
 14 Ağustos 2020 15:14
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Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), savaş uçaklarının yükünü almaya hazırlanıyor.

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde dün ilk uçuş testini gerçekleştirdi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda 1 saat 2 dakika havada kalan Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, testi başarıyla tamamladı.

Bayraktar AKINCI TİHA, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 5,5 ton kalkış ağırlığına ve 1.350 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Taarruzi İnsansız Hava Aracı sistemi olarak dikkati çekiyor.

Bayraktar AKINCI TİHA, 2x220 HP, 2x450 HP ve 2x750 HP güce sahip üç farklı motor opsiyonuyla görev yapabilecek.

Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.

- Gelişmiş yapay zeka bilgisayarı ile karar verme kabiliyeti bulunacak

Bünyesinde barındırdığı yüksek durumsal farkındalık sağlayan sensörler ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göklerdeki güç çarpanı olarak görev yapacak Bayraktar AKINCI TİHA, çok çekirdekli 6 yapay zeka bilgisayarı ile sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip bulunacak.

Baykar mühendisleri tarafından geliştirilen yapay zeka bilgisayarları sayesinde AKINCI TİHA, gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonlarını yürütebilecek.

Bayraktar AKINCI, bünyesindeki yapay zeka bilgisayarları vasıtasıyla sensörlerden ve uçak üzerinde bulunan kameralardan aldığı verileri kaydederek bilgi toplayabilecek.

Hiçbir dış sensöre veya Küresel Konumlama Sistemine (GPS) ihtiyaç duymadan hava aracının yatış, dikilme ve yönelme açılarını tespit edebilecek olan bu yapay zeka sistemi aynı zamanda coğrafi bilgileri kullanılarak çevresel farkındalık sağlayacak.

İnsansız hava aracında keşif ve gözetleme maksadıyla kullanılan kameraların verdiği görüntülerde kullanıcı personelin insan gözüyle tespit edemediği kara hedeflerini dahi tespit edebilen bu yapay zeka sistemi Bayraktar AKINCI TİHA'nın daha etkin kullanımını sağlayacak.

- Bayraktar AKINCI TİHA ile havadan bombardıman mümkün

Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Bayraktar AKINCI TİHA ile havadan bombardıman da icra edilebilecek. Türkiye'de milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak AKINCI TİHA, böylece hava hedeflerini de etkisiz hale getirebilecek.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik özelliklerine sahip olan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK) gibi mühimmat, füze ve bombalarla donatılacak.

- Uydu vasıtasıyla komuta edilebilecek

Bayraktar AKINCI TİHA'da ASELSAN tarafından geliştirilen yerli AESA radarı kullanılacak. Bu sayede hava hedeflerini tespit edebilecek ve yerli hava-hava mühimmatları Gökdoğan ve Bozdoğan'ı kullanacak.

Böylelikle savaş uçaklarının yükünü alacak olan AKINCI TİHA, hava hedeflerini vurabilme kabiliyetiyle de öne çıkacak. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli seyir füzesi SOM ile stratejik hedeflere uzak menzilden taarruz gerçekleştirebilecek.

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi ile yer sistemlerine bağımlı olmaksızın otomatik iniş kalkış yapabilen Bayraktar AKINCI TİHA, Çift Yedekli SATCOM ile haberleşme menzili bulunmaksızın uydu vasıtasıyla komuta edilebilecek.
Anadolu Ajansı
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