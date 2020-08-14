Virüsü yenen sağlık çalışanı başka hastalara umut oldu
|14 Ağustos 2020 15:47
|Yazdır
Van'da ölümcül salgın korona virüsü yenen sağlık çalışanı Hilal Demir, immün plazma bağışında bulunarak başka hastalara umut oldu.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde kurulan laboratuvarlarda, korona virüs tedavisi görüp iyileşen kişilerden immün plazma bağışları alınmaya devam ediliyor. Korona virüsü şifayla atlatarak sağlığına geri kavuşan Hilal Demir isimli sağlık çalışanı bağış için hastaneye geldi. Demir, burada immün plazma bağışında bulunarak hastalığı solunum cihazına bağlı olarak kritik şekilde geçiren hastalara umut oldu.
İmmün plazma bağışında bulunan sağlık çalışanını ziyaret eden Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden, örnek hareketinden dolayı sağlık çalışanı Demir'e teşekkür etti. Başhekim İliklerden, korona virüs tedavisinde kullanılan immün plazma ihtiyacını karşılamak için, hastalığı şifayla atlatan vatandaşların kan bağışında bulunması çağrısında bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Emniyet müdürü, sırtında çuval taşıyan adama yardım etti
13 Ağustos 2020 20:17
|Ormanın yangın savaşçıları 7/24 tetikte
11 Ağustos 2020 23:31
|Zabıtalar buldukları 40 bin TL'lik altını, sahibine teslim etti
11 Ağustos 2020 23:06
|Sağlıkçılardan 'Sevdikleriniz için kurallara uyun' çağrısı
11 Ağustos 2020 19:54
|Maskede 'burun' uyarısı: Göz ve ağızdan çok daha tehlikeli
10 Ağustos 2020 17:59
|30 gün mücadele etti, koronavirüsü yendi
10 Ağustos 2020 13:52
|'Bana bir şey olmaz' düşüncesi virüse karşı rehavete neden oluyor
09 Ağustos 2020 11:32
|Bilim Kurulu üyesi: Önünü alamazsak rakamlar 1500'e tırmanır
09 Ağustos 2020 09:48
|Üniversite tercihleri yapacak adaylar dikkat: Tıp Fakültesi garanti meslek değil
09 Ağustos 2020 09:39
|Bilim Kurulu üyesi uyardı: Virüs genç, yaşlı dinlemiyor
09 Ağustos 2020 09:25