FETÖ sanığı eski öğretim görevlisinin tutukluluğuna devam
|14 Ağustos 2020 15:55
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Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu eski öğretim görevlisi sanığın yargılanmasına başlandı.
11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık S.M, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Duruşmada mahkeme başkanı, sanığa, dava dosyasına giren ByLock tespit ve değerlendirme tutanağındaki verilerle ilgili savunmasını sordu.
Sanık S.M. savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını ileri sürdü.
FETÖ'nün mahrem imamları ile bağlantısının olmadığını iddia eden sanık, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Dava dosyasına gelen hakkımdaki ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanık S.M'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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