20 TL'ye internet paketi almak istedi, 26 bin lira dolandırıldı
|14 Ağustos 2020 15:51
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M.Ö., "20 TL'ye 20 GB internet paketi almak istedim, 26 bin TL dolandırıldım" dedi.
Samsun'da yaşayan M.Ö., sosyal medya platformu Facebook'ta gördüğü ve GSM operatörüne ait olduğunu zannettiği linki açıp, 20 TL'ye 20 GB internet paketi satın almak istedi. Linkte yer alan forma kredi kartı bilgilerini yazan M.Ö., iddiasına göre 26 bin lira dolandırıldı.
Adliyeye giderek, savcılığa suç duyusurunda bulunan M.Ö., "Facebook üzerinden GSM operatörünün sitesine girerek, direk kart bilgilerimi girdim ve bir anda ekran gitti. Kredi kartımdan 9 bin TL, maaş hesabımdan 9 bin TL çekilerek eksi bakiyeye geçiş yapıldı.
Ardından kredi çekilerek eksi bakiye artıya çevrildi. Toplam da 26 bin TL zarar ettim. GSM operatörünün internet sitesinin bire bir aynısını yapmışlar. Benim amacım internet paketi almaktı, 20 TL'ye 20 GB internet paketi almak istedim. Savcılığa şikayetçi oldum. Telefonum şu anda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde" dedi.
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