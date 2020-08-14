Vakaların arttığı ilçede 600 kişi karantinada
|14 Ağustos 2020 16:02
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinden korana virüse (Covid-19) 148 kişinin yakalandığı, temaslı 600 kişinin ise karantinada olduğu öğrenildi.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19 ile mücadele sürerken, bazı bölgelerde de vaka artışı dikkat çekiyor. Maske kullanımının zorunlu olduğu kentte Kovancılar ilçesinde son günlerde Covid-19 vakaları arttığı bildirildi. Bugün itibariyle 148'i pozitif toplam temaslı 600 kişinin karantinada olduğu öğrenildi. İlçede yetkililer, son bir günde vaka sayısının büyük oranda artmasının sebebinin düğünlerde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması olduğu değerlendirdiği ve uygulama ile uyarılar yapıldığı kaydedildi.
Özellikle düğünlerde, alınan tedbirlere uyularak, maske ve sosyal mesafe kurallarına azami riayet edilmesinin önemine dikkat edilmesi istendi.
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