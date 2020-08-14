1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

17 yaşındaki Duygu'nun sır ölümü... Sevgilisi gözaltında

Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alırken, Duygu D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
 14 Ağustos 2020 16:06
Yazdır

Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu D., erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu D., evin penceresinden düştü.

Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Duygu D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Polis, Mehmet K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Duygu D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

EVE GİRİŞLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Duygu D.'nin ve erkek arkadaşı Mehmet K.'nin eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet K.'nin apartmana girmesi ve arkasından Duygu D.'nin gelmesi yer aldı. Öte yandan Mehmet K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ardahan'da askeri araç kaza yaptı, 5 asker yaralandı
14 Ağustos 2020 16:13		 20 TL'ye internet paketi almak istedi, 26 bin lira dolandırıldı
14 Ağustos 2020 15:51
Trafikte kadına saldıran kişinin tutuklanması talep edildi
14 Ağustos 2020 14:55		 Silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen baba ve 2 oğlu tutuklandı
14 Ağustos 2020 14:35
Kovid-19 tedavisi tamamlanan Çubuk Belediye Başkanı taburcu edildi
14 Ağustos 2020 14:19		 Personelde Kovid çıkınca Tapu Müdürlüğünde işlemlere ara verildi
14 Ağustos 2020 14:15
'Zavadanak çarptı' sözüyle gündem olmuştu, tutuklandı
14 Ağustos 2020 13:56		 Eline kına yakıp uyuttuğu kızı ile oğlunu yangında kaybetmenin acısını yaşıyor
14 Ağustos 2020 13:40
Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
14 Ağustos 2020 13:37		 Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
14 Ağustos 2020 13:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:38 - Fenerbahçe'de sonuçları pozitif olan isimlerin ikinci testi negatif çıktı16:30 - KKKA aşısında sona gelindi, insanlar üzerinde denenecek16:24 - MB'nin faiz kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin tahmini16:20 - Komşularını uyarmak için bu yazıyı astı16:13 - Ardahan'da askeri araç kaza yaptı, 5 asker yaralandı16:06 - 17 yaşındaki Duygu'nun sır ölümü... Sevgilisi gözaltında
16:02 - Vakaların arttığı ilçede 600 kişi karantinada15:59 - CHP Giresun il teşkilatında koronavirüs alarmı15:55 - FETÖ sanığı eski öğretim görevlisinin tutukluluğuna devam15:51 - 20 TL'ye internet paketi almak istedi, 26 bin lira dolandırıldı15:50 - 'Çivisiz cami' 700 yıldır dimdik ayakta15:47 - Virüsü yenen sağlık çalışanı başka hastalara umut oldu
15:37 - Dev çatlaklar oluştu, köylüler tedirgin oldu15:25 - İl spor merkezlerinin açılacağı tarih belli oldu15:23 - Erdoğan'dan AK Parti paylaşımı: Her şeyden önce milletimizin partisi15:23 - Eşi ve oğlunun doğum günü rakamlarıyla bilet aldı, piyango'dan 750 bin TL kazandı15:18 - Denizli Horozu uyardı: Çabuk takın maskenizi
15:14 - Bayraktar AKINCI TİHA savaş uçaklarının yükünü alacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
21 Eylül'de seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak
16 üniversiteye Rektör atandı
Okulların açılması Kasım'a kadar zor
Kriteri taşıyan tek kişi Dekanın kızı çıktı
Bakan Selçuk açıkladı: Rehber öğretmenlerinin nöbet görevi kaldırıldı
Oruç Reis'i engellemeye çalışan Yunan gemisindeki hasar görüntülendi
Trafikte kadına saldıran kişinin tutuklanması talep edildi
İkinci el online otoda temmuzda en çok satılanlar belli oldu
Bakan Koca'dan okullar için velilere uyarı
'Zavadanak çarptı' sözüyle gündem olmuştu, tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
a haber'in muharrem ince'nin konuşmasını yayınlaması 2
aylin nazlıaka 1
istanbul sözleşmesinden çıkılması 1
Beleş mi aldın karıyı,sorusu 2
gaziantep'te 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmesi 2
11.08.2020 fatih tezcan tweeti 1
eren bülbül 3
dolarla mı maaş alıyorsunuz,dolar borcunuz mu var 5
trafikte tartıştığı kadına küfredip saldıran maganda 2
sputnik v 1
SON İLANLAR
Dumlupınar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam