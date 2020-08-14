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İllerde kurulacak Karantina Denetim Ekiplerinde; öğretmenler, polisler, muhtarlar ve site yöneticileri olacak

Evde izolasyon kurallarını ihlal edenler hakkında idari para cezası uygulanacak ve adli işlem yapılacak. İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesine göre, Covid tanısı ve hasta temaslı olan kişiler izolasyon sırasında elektronik imkanlar da kullanılarak takip edilecek.
 14 Ağustos 2020 16:50
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İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu yeni bir genelge gönderdi.

Evde izolasyona tabi tutulan Covid 19 tanılı ya da temaslı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstererek evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılarak halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları belirtildi.

Genelge ile söz konusu kişilerin Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen kurallara uymalarını sağlamayı amaçlıyor.

Buna göre; tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak.

Mahalle Denetim Ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yönetici temsilcileri yer alacak.

Önlemler şu şekilde sıralandı:

- İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, test sonuçları pozitif olan ve evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkanlar da olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanacak.

- Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak.

- Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütülebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin (mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak 5, 7, 9 veya 11 temsilci şeklinde) görevlendirilmeleri sağlanacak.

- Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak. Konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK'nın 195'inci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılacak.
Anadolu Ajansı
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