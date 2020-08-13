Tapu çalışanlarının sağlığı risk altında

2020 yılının ilk yarısında Covid-19 salgınına rağmen taşınmaz satışları sadece geçtiğimiz yılın aynı döneme göre yüzde 32, bir önceki yılın Temmuz ayına oranla kredili konut satışı yüzde 1000 artarak rekor kırmıştır. Buna rağmen Tapu Müdürlüklerimizdeki çalışan personel sayısı her geçen gün azalmaktadır.

Vatandaşlarımızın en şeffaf ve en hızlı kamu hizmetini aldığı, yapılan anketlerle vatandaş memnuniyetinin %97 olduğu Tapu Müdürlüklerimiz, Noterler Birliği tarafından alacakları işlem ücreti uğruna yapılan asılsız ithamlarla yıpratılmak ve itibarsızlaştırılmak istenmektedir. Tapu Müdürlükleri ve işlemleriyle ilgili Noterler birliği tarafından yapılan mesnetsiz ve taraflı açıklamalar Bayındır Memur-Sen olarak kınıyoruz.

Ayrıca salgının kontrol altına alınamadığı bu dönemde maalesef her gün başka bir Tapu Müdürlüğümüzden hastalık haberleri almaktayız. Buna rağmen özveriyle görevini yerine getiren tapu çalışanlarımız işlerin daha hızlı ve sağlıklı yürüyebilmesi için ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün de almış olduğu kararlar doğrultusunda vatandaşımızı bizzat aramaktadır.

Son zamanlarda Tapuda Rüşvet Operasyonu diye ulusal basında haberlere konu olan ve aynı gün arkadaşlarımızın serbest bırakıldığı soruşturmaların konusu ''yapılacak işlemler ile ilgili işlem sahiplerini bilgilendirmek''tir. Soruşturma içeriği dahi bilinmeden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nü ve çalışanlarını zan altında bırakan bazı basın yayın organlarında çıkan açıklamaları doğru bulmuyor ve biran önce tekzip edilmesini bekliyoruz.

Vatandaşın ve bankaların saat mefhumu olmaksızın başvuru yapabildiği web tapu uygulaması bu haliyle iş yoğunluğunu azaltmak yerine iş yükünü arttırmaktadır. Web tapu uygulaması revize edilmeli ve uygulamaya ilişkin sahada yaşanan sorunların çözülmesi gerekmektedir.

Tapu çalışanlarının sağlığının her şeyden önemli olduğu bu ortamda;

İşlemlere müdürlük kapasitesi göz önünde bulundurularak kısıtlama getirilmeli, gerekli güvenlik önlemleri alınarak işi olmayan vatandaşın tapu müdürlüklerine girişi engellenmeli, akit masaları camlı bölme ile kapatılmalı, yeni personel istihdamı yapılmalı, personel üzerindeki baskı ve mobbing kaldırılmalı ve en önemlisi sağlıklarını hiçe sayarak özveriyle görev yapan tapu çalışanlarının özlük haklarının acilen iyileştirilmesi gerekmektedir.

Bayındır Memur-Sen olarak konunun takipçisi olacağımızı ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışanlarımızın, üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz.