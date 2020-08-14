Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdüründen 'ilahiyat' açıklaması
|14 Ağustos 2020 17:08
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Bilindiği üzere, son bir kaç gündür İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nün Transplantasyon Koordinatörlüğü Yüksek Lisans programı için ilahiyat ve İİBF mezunları arasından başvuru alması eleştiri konusu olmaktadır.
Bugün memurlar.net'te yer alan değerlendirmede, yüksek lisans programı açılan Transplantasyon Koordinatörlüğünün organ ve doku alımını koordine eden birim olduğuna dikkat çekilerek, söz konusu şartın organ bağışıyla ilgili dini alanda çıkan sorunları çözmek amacıyla konulabilmiş olabileceği belirtilmiştir..
Haberde, Üniversitenin bir bilgilendirme yapmasının da iyi olacağına vurgu yapılmıştır.
İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, memurlar.net'teki bilgilendirmeyi doğrulayarak, toplumu organ bağışı konusunda bilgilendirmek ve organ bağışının önündeki bazı yanlış bilgileri düzeltmek amacıyla, yüksek lisans programına ilahiyat fakültesi ve İBBF mezunu olma şartı konulduğunu belirtti. Yılmaz'ın açıklamasında daha önce ilahiyat alanında yapılan iki çalışmaya yer verildi.
İşte Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın yaptığı açıklama:
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