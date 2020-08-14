Veriler açıklandı... Bugüne kadar ki en yüksek test sayısına ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı 14 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 246 bin 861, can kaybı 5 bin 934 oldu.

Son 24 saatte 923 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 980 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek. http://covid19.saglik.gov.tr ifadelerini kullandı.

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