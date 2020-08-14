Veriler açıklandı... Bugüne kadar ki en yüksek test sayısına ulaşıldı
|14 Ağustos 2020 19:55
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı 14 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 246 bin 861, can kaybı 5 bin 934 oldu.
Son 24 saatte 923 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 980 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek. http://covid19.saglik.gov.tr ifadelerini kullandı.
10.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
09.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
08.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
07.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
06.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
5.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
4.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
3.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
2.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
1.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Beş şehirde daha 65 yaş üstüne virüs kısıtlaması
14 Ağustos 2020 21:30
|AFAD görevde yükselme sınavı açtı
14 Ağustos 2020 21:09
|SPK'dan 27 internet sitesi için daha kapatma kararı
14 Ağustos 2020 18:18
|Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
14 Ağustos 2020 17:58
|İllerde kurulacak Karantina Denetim Ekiplerinde; öğretmenler, polisler, muhtarlar ve site yöneticileri olacak
14 Ağustos 2020 16:50
|Vakaların arttığı ilçede 600 kişi karantinada
14 Ağustos 2020 16:02
|Vali'den tebdili kıyafetle 'korona' denetimi
14 Ağustos 2020 15:06
|6 bin 743 sosyal medya kullanıcısına terörden işlem yapıldı
14 Ağustos 2020 15:02
|Cezaevi içerisindeki ilk Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı
14 Ağustos 2020 14:29
|'13 Ağustos itibarıyla 48 ülkeyle uçuş trafiğimizi sürdürüyoruz'
14 Ağustos 2020 14:04