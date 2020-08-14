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Bakan Albayrak paylaştı: Taşın altına elimizi değil yüreğimizi koyuyoruz

Bakan Albayrak: Ekonomide Milli Bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde. Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimiz koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun
 14 Ağustos 2020 17:54
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Bakan Albayrak paylaştı: Taşın altına elimizi değil yüreğimizi koyuyoruz

Bakan Albayrak: "Ekonomide Milli Bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde. Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimiz koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun."
Memurlar.Net
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