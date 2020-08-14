İBB İnanç Masası'ndan Ateizm Derneği'ne ziyaret
İBB İnanç Masası temsilcileri, Ateizm Derneği'ne ziyarette bulundu
|14 Ağustos 2020 18:23
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan İBB İnanç Masası'ndan Ateizm Derneği'ne ziyarette bulunuldu.
Ziyaretin fotoğrafı, Ateizm Derneği'nin sosyal medya sayfasından şu ifadelerle paylaşıldı:
"Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi @istanbulbld İnanç Masasının değerli temsilcilerini ofisimizde konuk ettik. Kültürlerin ve inançların başkenti İstanbul'un inanç özgürlüğü, azınlık sorunları üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Sesimize kulak verdikleri için teşekkür eder"
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