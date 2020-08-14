Türkiye, Rus turistlerin değişmeyen gözdesi
Rus turistlerin 2019'da tatil için en çok tercih ettiği ülkeler belirlendi
|14 Ağustos 2020 18:27
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|ABD, Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
14 Ağustos 2020 18:33
|Oruç Reis'i engellemeye çalışan Yunan gemisindeki hasar görüntülendi
14 Ağustos 2020 13:06
|Bilim Dünyası 'Rus aşısı' için temkinli: Şu an için güvenilir değil
14 Ağustos 2020 07:38
|DSÖ'den koronavirüs açıklaması: En az 100 milyar dolar lazım
14 Ağustos 2020 05:54
|Dünya, Kovid-19 aşısı içinen az 100 milyar dolar harcamalı
13 Ağustos 2020 23:02
|Rus korona aşısının güvenirliğini sorgulatacak istifa
13 Ağustos 2020 20:48
|Çin'in Brezilya'dan ithal ettiği donmuş gıdalarda virüs tespit edildi
13 Ağustos 2020 18:57
|Dünyanın en büyük listesinde tek Türk şirketi
13 Ağustos 2020 14:39
|Fransa, Doğu Akdeniz'e iki jet ve bir fırkateyn gönderiyor
13 Ağustos 2020 13:28
|PKK'nın sivilleri ölüme terk ettiği Hol Kampı'nda son bir haftada 8 çocuk öldü
13 Ağustos 2020 11:42