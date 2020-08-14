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ABD, Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor

ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Amerikan donanmasının en yeni deniz üssünün Yunanistan'a gitmeye hazırlandığını açıkladı
 14 Ağustos 2020 18:33
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ABD, Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor

Amerika Birleşik Devletleri Atina'ya son derece kritik bir askeri destek hazırlığında. Amerikan donanmasının en yeni deniz üssü Yunanistan'a gitmeye hazırlanıyor.

ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın açıklamasına göre yüzen dev üs, İtalya'dan ayrılıp yakın zamanda Yunan kıyılarına ulaşacak.

ABD, sondaj geriliminde Yunan hükümeti ve Güney Kıbrıs'a destek veriyor. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Meis açıklarına Oruç Reis gemisini göndermesini provokasyon olarak nitelendirip kınamıştı.

Kaynak: Haber Global
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