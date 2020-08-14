ABD, Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Amerikan donanmasının en yeni deniz üssünün Yunanistan'a gitmeye hazırlandığını açıkladı
|14 Ağustos 2020 18:33
|Yazdır
Amerika Birleşik Devletleri Atina'ya son derece kritik bir askeri destek hazırlığında. Amerikan donanmasının en yeni deniz üssü Yunanistan'a gitmeye hazırlanıyor.
ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın açıklamasına göre yüzen dev üs, İtalya'dan ayrılıp yakın zamanda Yunan kıyılarına ulaşacak.
ABD, sondaj geriliminde Yunan hükümeti ve Güney Kıbrıs'a destek veriyor. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Meis açıklarına Oruç Reis gemisini göndermesini provokasyon olarak nitelendirip kınamıştı.
Kaynak: Haber Global
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye, Rus turistlerin değişmeyen gözdesi
14 Ağustos 2020 18:27
|Oruç Reis'i engellemeye çalışan Yunan gemisindeki hasar görüntülendi
14 Ağustos 2020 13:06
|Bilim Dünyası 'Rus aşısı' için temkinli: Şu an için güvenilir değil
14 Ağustos 2020 07:38
|DSÖ'den koronavirüs açıklaması: En az 100 milyar dolar lazım
14 Ağustos 2020 05:54
|Dünya, Kovid-19 aşısı içinen az 100 milyar dolar harcamalı
13 Ağustos 2020 23:02
|Rus korona aşısının güvenirliğini sorgulatacak istifa
13 Ağustos 2020 20:48
|Çin'in Brezilya'dan ithal ettiği donmuş gıdalarda virüs tespit edildi
13 Ağustos 2020 18:57
|Dünyanın en büyük listesinde tek Türk şirketi
13 Ağustos 2020 14:39
|Fransa, Doğu Akdeniz'e iki jet ve bir fırkateyn gönderiyor
13 Ağustos 2020 13:28
|PKK'nın sivilleri ölüme terk ettiği Hol Kampı'nda son bir haftada 8 çocuk öldü
13 Ağustos 2020 11:42