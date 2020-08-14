Oğluna suni teneffüs yapan baba: Ne olur aç gözlerini
|14 Ağustos 2020 18:41
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ADANA merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana gelen olayda; iddiaya göre, yelkenli göle açılan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, şiddetli rüzgarın etkisiyle suya düştü. Bu sırada ailesiyle birlikte gezintiye gelen Ali Şan Tekgözlü (17), suda batıp çıkan kadını görünce kurtarmak için suya atladı.
Yüzme bilmediği öne sürülen ve suda batıp çıkan Tekgözlü, gözden kayboldu. Kıyıdaki baba Atilla Tekgözlü, durumu bildirmesi üzerine olay yerine dalgıç polisler sevk edildi.
Botla göle açılan dalgıç polisler, Ali Şan Tekgözlü'yü kıyıya çıkardı. Bu sırada yelkenliden düşen kadın ise göldeki bir tekneyle kurtarıldı.
Dalgıç polisler, nefes almadığı görülen Ali Şan'a kalp masajı yaptı. Bu sırada oğluna suni teneffüs yapan Atilla Tekgözlü, "Oğlum ne olur aç gözlerini. Hadi babacığım. Ne olur onu kurtarın" diyerek gözyaşı döktü.
Olay yerine gelen 112 ekipleri, Ali Şan'a yaptığı ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Ali Şan Tekgöz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yelkenliden düşen kadının ise bir başka kıyıya çıkartıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olayı görenlerden Halil İbrahim Karataşoğlu, "Çocuklara gitmemelerini, nefeslerinin yetmeyeceğini söyledim. Daha 30 metre gidemeden alaşağı oldu. Biz de gittik ama yetişene kadar battı. Babası da gitmemesini söylemişti. Yakın gibi görünüyor ama yüzme bilmiyordu" diye konuştu.
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