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TRT1'den 'Ana Haber bülteni' için sürpriz transfer

TRT 1 Ana Haber Bülteni'ni sunacak ismi 24 TV'den transfer etti.
 14 Ağustos 2020 18:44
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TRT1'den 'Ana Haber bülteni' için sürpriz transfer

24 TV'den ayrıldığını duyurduğumuz Ersoy Dede sürpriz bir transfere imza attı.

Dede, bundan sonra Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ekranlarında olacak.

Deneyimli gazeteci Dede, TRT1'de Işıl Açıkkar'ın yerine 'TRT Ana Haber Bülteni'ni sunacak.
Memurlar.Net
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