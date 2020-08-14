TRT1'den 'Ana Haber bülteni' için sürpriz transfer
TRT 1 Ana Haber Bülteni'ni sunacak ismi 24 TV'den transfer etti.
|14 Ağustos 2020 18:44
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