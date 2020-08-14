Hatay'da firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis yakalandı
|14 Ağustos 2020 18:52
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis yakalandı.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, daha önce polislikten ihraç edilen M.M.B'yi yakaladı.
Zanlı, cezaevine gönderildi.
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