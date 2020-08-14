Bakan Koca paylaştı: 647 ağır hastamız var
|14 Ağustos 2020 18:55
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, virüsten vatandaşların kendisini korumasının, kurallar belli olduğu için zor olmadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Zor olan, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an, bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var."
ZOR OLAN, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an, bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020
Virüsten kendimizi korumamız, zor değildir. Kuralları belli olduğu için, kolaydır. ZOR OLAN NEDİR? Birlikte düşünelim. Benim yanıtım, YARIM SAAT SONRA.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020
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