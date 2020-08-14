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Bakan Koca paylaştı: 647 ağır hastamız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Zor olan, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an, bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var
 14 Ağustos 2020 18:55
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Bakan Koca paylaştı: 647 ağır hastamız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, virüsten vatandaşların kendisini korumasının, kurallar belli olduğu için zor olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Zor olan, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an, bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var."
İhlas Haber Ajansı
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