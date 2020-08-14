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Futbolda 2019-2020 sezonu ligleri tescil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 sezonu liglerini tescil etti.
 14 Ağustos 2020 19:03
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Futbolda 2019-2020 sezonu ligleri tescil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 sezonu liglerini tescil etti.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e yükselen takımların müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlar ile bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, futbol müsabaka talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tesciline karar verdiği belirtildi.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor şampiyon olurken, TFF Yönetim Kurulunun 29 Temmuz 2020 tarih ve 44 sayılı kararına istinaden, 2019-2020 sezonunda Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de küme düşmenin uygulanmamasına karar verildiği kaydedildi.

TFF 1. Lig'de Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor doğrudan, Fatih Karagümrük ise play-off'tan Süper Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 1. sırada yer alan Yılport Samsunspor ve TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1. sırada yer alan Bandırmaspor ile tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanan play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e çıktı.

TFF 3. Lig'de ise 1. Grup'ta ilk sırada yer alan Serik Belediyespor, 2. Grup'ta 1. sırada yer alan Kocaelispor ve 3. Grup'ta 1. sırada yer alan Karacabey Belediyespor ile tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanan grup içi play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Anagold 24Erzincanspor, Turgutluspor ve Pazarspor takımları, TFF 2. Lig'e yükseldi.
Anadolu Ajansı
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