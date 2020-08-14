Bakan Selçuk duyurdu: Bir ilki gerçekleştiriyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Herkes için eğitim diyor, bir ilki gerçekleştiriyoruz." dedi.
|14 Ağustos 2020 19:13
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Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Herkes için eğitim diyor, bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sayın Abdulhamit Gül ile birlikte cezaevi içerisindeki ilk Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'ni açtık, hedefimize bir adım daha yaklaştık. Mutlu nesiller yetiştirmek için bir tuğla daha koyduk.
Emek verenlere teşekkürler.
Herkes için eğitim diyor, bir ilki gerçekleştiriyoruz.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 14, 2020
Sayın @abdulhamitgul ile birlikte cezaevi içerisindeki ilk Adalet Mesleki Eğitim Merkezini açtık, hedefimize bir adım daha yaklaştık. Mutlu nesiller yetiştirmek için bir tuğla daha koyduk.
Emek verenlere teşekkürler. pic.twitter.com/ZVleczFbjI
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