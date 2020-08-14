Akaryakıt istasyonundan para vermeden kaçtı, 9 araca çarptı
|14 Ağustos 2020 20:13
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde girdiği akaryakıt istasyonunda aracının deposunu doldurduktan sonra para vermeden kaçan yabancı uyruklu şüpheli, park halindeki 9 araca çarptıktan sonra vatandaşların da yardımıyla yakalandı.
İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü, 51 AL 857 plakalı hafif ticari araçla Ege Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna giderek aracının deposunu doldurttu.
Depoyu doldurduktan sonra ücret ödemeden çalışır durumdaki aracıyla kaçmaya başlayan sürücüyü, istasyon çalışanları da başka bir araçla takip etti.
Şüpheli, kullandığı araçla kaçmaya çalışırken park halindeki 7 araca çarptı. Daha sonra polisin de kovalamaya başladığı sürücü, belediye meydanında 2 otomobile daha çarptıktan sonra vatandaşların da aracın önüne geçmesiyle yakalanabildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Hasar gören araçlar, olay yerinden çekiciler vasıtasıyla kaldırıldığı kaydedildi.
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