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Mersin'de araştırma enstitüsünde yangın çıktı
Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kampüsünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
|14 Ağustos 2020 20:28
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Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kampüsünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, enstitünün müdürlük kampüsündeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, atıl durumdaki hayvancılık bölümü deposuna ve çiçekçilik bölümü arazisine sıçradı.
Olay yerine Mersin Büyükşehir Belediye itfaiyesi ve Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
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