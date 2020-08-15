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Konya Büyükşehir, makam şoförü olmak için ilana çıktı, sadece adayın ismini yazmadı

Konya Büyükşehir Belediyesi makam şoförü almak için çıktığı ilanda, aradığı sertifikalarla, sadece adayın ismini yazmadı. İlanda gerek sertifika gerek eğitim gerek deneyim ve gerekse de ikametgah şartıyla, başvuru yapma imkanı ortadan kaldırıldı
 15 Ağustos 2020 00:05
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Konya Büyükşehir, makam şoförü olmak için ilana çıktı, sadece adayın ismini yazmadı

Konya Büyükşehir Belediyesi hafta başında yayımladığı ilanla, işçi statüsünde Makam şoförü almak için ilana çıktı.

İlan, İŞKUR'un web sitesinde yayımlandı.

Mevzuat gereğince başvuruları 5 işgünü süresiyle sınırlı olan ilanda, aranan sertifikalarla, sadece adayın ismi ilana yazışmamış oldu.

İşte Konya Büyükşehir Belediyesi'nin makam şoförü alım ilanında aradığı şartlar

1. İlköğretim veya dengi okul mezunu olmak,

2. En az 5 yıllık B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak,

3. Profesyonel Sürüş Teknikleri (Defansif, İleri Sürüş, VIP Teknikleri ve Anti-Terör Sürüş Teknikleri) Eğitimi almış olmak,

4. Güvenli ve Emniyetli Sürüş Teknikleri Eğitimi almış olmak,

5. Ekonomik Sürüş Teknikleri Eğitimi almış olmak,

6. Defansif ve İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi almış olmak,

7.Temel İlkyardım Eğitimi almış olmak,

8.Temel Yangın Eğitimi almış olmak,

9. Makam şoförlüğünde en az 1 yıl deneyim sahibi olmak (SGK 4a Hizmet Dökümü ile Belgelemek),

10.Konya merkez ilçelerde (Karatay,Meram,Selçuklu) ikamet ediyor olmak.
Memurlar.Net - Özel

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