Konya Büyükşehir, makam şoförü olmak için ilana çıktı, sadece adayın ismini yazmadı
|15 Ağustos 2020 00:05
|Yazdır
Konya Büyükşehir Belediyesi hafta başında yayımladığı ilanla, işçi statüsünde Makam şoförü almak için ilana çıktı.
İlan, İŞKUR'un web sitesinde yayımlandı.
Mevzuat gereğince başvuruları 5 işgünü süresiyle sınırlı olan ilanda, aranan sertifikalarla, sadece adayın ismi ilana yazışmamış oldu.
İşte Konya Büyükşehir Belediyesi'nin makam şoförü alım ilanında aradığı şartlar
1. İlköğretim veya dengi okul mezunu olmak,
2. En az 5 yıllık B sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak,
3. Profesyonel Sürüş Teknikleri (Defansif, İleri Sürüş, VIP Teknikleri ve Anti-Terör Sürüş Teknikleri) Eğitimi almış olmak,
4. Güvenli ve Emniyetli Sürüş Teknikleri Eğitimi almış olmak,
5. Ekonomik Sürüş Teknikleri Eğitimi almış olmak,
6. Defansif ve İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi almış olmak,
7.Temel İlkyardım Eğitimi almış olmak,
8.Temel Yangın Eğitimi almış olmak,
9. Makam şoförlüğünde en az 1 yıl deneyim sahibi olmak (SGK 4a Hizmet Dökümü ile Belgelemek),
10.Konya merkez ilçelerde (Karatay,Meram,Selçuklu) ikamet ediyor olmak.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kriteri taşıyan tek kişi Dekanın kızı çıktı
14 Ağustos 2020 09:09
|Mansur Yavaş, ilk 200'de yer alanların dörtte üçünü elendi
13 Ağustos 2020 19:25
|2020/1 KPSS tercih sonuçları açıklandı
13 Ağustos 2020 11:35
|2020/1 KPSS tercih sonuçları yine 1 günde açıklanamadı
12 Ağustos 2020 09:14
|Yüksek KPSS puanlı adaylar elendi. Mansur Yavaş, 'liyakate göre aldık' dedi
11 Ağustos 2020 23:13
|Ankara Büyükşehir, itfaiye eri alım sonuçlarını açıkladı
11 Ağustos 2020 20:59
|Öğretim görevlisi alımında 'desen sınavı' yapılabilir mi?
11 Ağustos 2020 14:05
|YÖK, bu alıma da soruşturma başlatmalı! Sınavı, kadronun ilan edildiği bölüm başkanının eşi kazandı
11 Ağustos 2020 10:50
|TBMM'ye personel alımında yazılı sınav notu düşürüldü
11 Ağustos 2020 09:10
|2021 yılı JSPS'ye başvuru süresi uzatıldı
10 Ağustos 2020 18:33