AFAD görevde yükselme sınavı açtı
AFAD merkez ve taşra teşkilatında görevli personeline yönelik görevde yükselme sınavı açtı
|14 Ağustos 2020 21:09
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AFAD merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapan personele yönelik olarak "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacağını duyurdu.
AFAD Başkanlığı tarafından yapılan duyuru için tıklayınız...
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